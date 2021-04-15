Advertisements

الأهلي يستشهد بمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وينتقد ضغط المباريات

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عدد المباريات في وقت ضيق بالنسبة للمارد الاحمر.

وقال عبد الحفيظ في برنامج الماتش: "هلعب 7 مباريات كل 48 ساعة، مفيش نادي في العالم بيلعب الضغط ده باستثناء فرق انجلترا في الدوري".

وتابع "يوم 12 مارس جالي جواب من اتحاد الكرة وقال ان تعالوا ننسق مع بعض نشوف ضغط المباريات والاقتراحات بتاعتكم، اقترحنا عدد من الحلول بدون الغاء او تأجيل مباريات ولم يتم النظر لها".

وأضاف "هدف بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان مش بيفكركم بحاجة؟ نفس الهدف الي اتلغى للأهلي في مباراة البنك الأهلي".

وأختتم عبد الحفيظ "متجيش تقولي انا عاوز اساعدك في افريقيا وانا هلعب 7 مباريات كل 48 ساعة من بينهم 3 مباريات في اسكندرية وواحدة في المحلة".

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الحفيظ: اتحاد الكرة "مشوها بالمزاج" وما حدث منهم لا علاقة له باللائحة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبيرة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 ص

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟