الأهلي يستشهد بمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وينتقد ضغط المباريات









انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عدد المباريات في وقت ضيق بالنسبة للمارد الاحمر.





وقال عبد الحفيظ في برنامج الماتش: "هلعب 7 مباريات كل 48 ساعة، مفيش نادي في العالم بيلعب الضغط ده باستثناء فرق انجلترا في الدوري".





وتابع "يوم 12 مارس جالي جواب من اتحاد الكرة وقال ان تعالوا ننسق مع بعض نشوف ضغط المباريات والاقتراحات بتاعتكم، اقترحنا عدد من الحلول بدون الغاء او تأجيل مباريات ولم يتم النظر لها".





وأضاف "هدف بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان مش بيفكركم بحاجة؟ نفس الهدف الي اتلغى للأهلي في مباراة البنك الأهلي".



