ترتيب هدافي الدوري الأسباني قبل مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدف.





ثم يأتي النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم فياريال.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.





2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.





3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.





4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.





5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.





6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا





7 – رافا مير – 12 هدفًا.





8- روجر مارتي – 11 هدفًا.





9 – خوسيه موراليس – 11 أهداف.





10 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.





11 – ياجو أسباس – 10 أهداف





12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.





13 – جارسيا كيكي – 8 أهداف.





14 – أنطوان جريزمان – 8 أهداف.



