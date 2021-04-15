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ترتيب هدافي الدوري الأسباني قبل مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:01 ص
غدير أحمد
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يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدف.
ثم يأتي النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم فياريال.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – رافا مير – 12 هدفًا.
8- روجر مارتي – 11 هدفًا.
9 – خوسيه موراليس – 11 أهداف.
10 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
11 – ياجو أسباس – 10 أهداف
12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.
13 – جارسيا كيكي – 8 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 8 أهداف.
15 – سانتي مينا – 8 أهداف
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