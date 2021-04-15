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تعليمات مشدد من نائب محافظ الجيزة بشأن محطة مياه رفع الصرف بأوسيم
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:21 ص
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز و مدينة أوسيم والمهندسة أماني كمال طه المشرف العام علي مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومسؤلي الشركات المنفذة للإعمال، مشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض المشروع.
وشدد "الشهابي" على مسؤلي الجهات المعنية بالإلتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين.
وتابع نائب المحافظ عمليات إصلاح طفح الصرف الصحي بشارع المدرسة القديمة بقرية بشتيل، حيث وجه بسرعه إجراء أعمال التطهير والتسليك لخط الصرف الصحي وسحب المياه في أسرع وقت ممكن.
والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للإستماع إلي طلباتهم وإقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوي المدينة، وتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بمدينة أوسيم، مشددًا بتكثيف العمل بالمحطة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ لسرعه الأنتهاء من الأعمال ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن.
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