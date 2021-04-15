موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا









انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بشكل رسمي.





وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من فريق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان.





وسيلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



