موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقناة الناقلة





يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي ضد الزمالك يوم الأحد المقبل 18 أبريل الحالي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي.



