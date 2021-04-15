Advertisements
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقناة الناقلة
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:34 ص
محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي ضد الزمالك يوم الأحد المقبل 18 أبريل الحالي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements