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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:07 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

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