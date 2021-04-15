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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة
الخميس 15/أبريل/2021 - 05:40 ص
محمد زويد
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدي بالمركز الثانى برصيد 29 نقطة.
بينما يأتى الإتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفى المركز الرابع الأهلي برصيد 27 نقطة.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
1-الزمالك.. 33 نقطة.
2-المصري.. 29 نقطة.
3-الإتحاد السكندري .. 28 نقطة.
4- الأهلي .. 27 نقطة.
5- بيراميدز.. 25 نقطة.
6-سيراميكا كليوباترا. . 25 نقطة.
7-مصر المقاصة.. 25 نقطة.
8-سموحة.. 24 نقطة.
9- إنبي.. 24 نقطة .
10-غزل المحلة.. 23 نقطة.
11- الجونة.. 21 نقطة.
12-أسوان.. 20 نقطة.
13-طلائع الجيش .. 17 نقطة.
14-وادي دجلة .. 16 نقطة.
15-المقاولون العرب.. 15 نقطة.
16-البنك الأهلي .. 14 نقطة.
17- الإسماعيلي.. 14 نقطة .
18-الإنتاج الحربي.. 12 نقطة.
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