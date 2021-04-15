Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements


يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدي بالمركز الثانى برصيد 29 نقطة.

بينما يأتى الإتحاد السكندري فى المركز الثالث  برصيد 27 نقطة وفى المركز الرابع الأهلي برصيد 27 نقطة. 

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي : 

1-الزمالك.. 33 نقطة.

2-المصري.. 29 نقطة. 

3-الإتحاد السكندري .. 28 نقطة.

4- الأهلي .. 27 نقطة.

5- بيراميدز.. 25 نقطة. 

6-سيراميكا كليوباترا. . 25 نقطة.

7-مصر المقاصة.. 25 نقطة.

8-سموحة.. 24 نقطة. 

9- إنبي.. 24 نقطة .

10-غزل المحلة.. 23 نقطة.

11- الجونة.. 21 نقطة.

12-أسوان.. 20 نقطة.

13-طلائع الجيش ..  17 نقطة.

14-وادي دجلة .. 16 نقطة.

15-المقاولون العرب.. 15 نقطة.

16-البنك الأهلي .. 14 نقطة.

17- الإسماعيلي.. 14 نقطة .

18-الإنتاج الحربي.. 12 نقطة.

أخبار تهمك

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ: اتحاد الكرة "مشوها بالمزاج" وما حدث منهم لا علاقة له باللائحة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 ص

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟