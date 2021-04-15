فحص طبي لوليد سليمان









قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم في العضلة الخلفية، وعلى أثره تم استبداله في الشوط الثاني من مباراة النصر.





أضاف أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته.



