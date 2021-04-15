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فحص طبي لوليد سليمان

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم في العضلة الخلفية، وعلى أثره تم استبداله في الشوط الثاني من مباراة النصر.

أضاف أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته.

وسجل وليد سليمان الهدف الأول في مباراة النصر، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر.

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