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آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمد شوقى ،رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفرص لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أيام قليلة.

وأكد شوقى في تصريحات تليفزيونية، أن حالة محمد الشناوي ليست صعبة، موضحاً أنه من الممكن أن يعود قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، في الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أنه لا يمكنه أن يجزم أو يعد بأن الشناوي سيعود قبل مواجهة الزمالك، موضحاً أنه سيقوم بعمل مسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ستحدد موقفه من المباراة.

فيما تحدث عن إصابة ياسر إبراهيم، مؤكدًا أنه يتابع اللاعب بشكل يومي، وأن هناك حالة من التفاؤل بشأن إمكانية لحاقه بمباراة القمة، فيما أشار إلى أنه تأكد غياب محمد هاني وجونيور أجاي، عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة، كما أن حمدي فتحي أمامه 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب.

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