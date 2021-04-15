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نكشف حقيقة عقوبة كهربا

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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نفي مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، الأخبار التي خرجت في الساعات الأخيرة، إنه تم توقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت بعض الأخبار ترددت في اليومين الماضيين، ان النادي الأهلي قام بتوقيع عقوبة على كهربا بسبب ظهوره في برنامج المقالب خمس نجوم على قناة أم بي سي مصر.

وصرح المصدر لـ "الفجر الرياضي": ان كهربا حصل على إذن من إدارة الأهلي، قبل تصوير البرنامج، وإنه لا صحة لما تردد بشأن عقوبة جديدة على اللاعب.

وأتم: ان كهربا يواصل تدريباته من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، ونيل ثقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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