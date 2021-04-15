القصة الكاملة في مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز









فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حصول الأهلي على توقيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية وحصل بشكل رسمي على توقيع اللاعب للانتقال إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





حيث كشف مصدر مطلع، أن إبراهيم عادل وقع عقدًا آخر مع بيراميدز لمدة 5 سنوات يستمر حتى موسم 2024/ 2025، وتم توثيق عقده بشكل رسمي مع النادي السماوي في اتحاد الكرة وذلك يمنعه من التوقيع لأي ناد آخر دون موافقة إدارة بيراميدز.



