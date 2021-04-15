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موعد مباراة سلافيا براغ ضد آرسنال في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس فريق أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي سلافيا براج التشيكي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الايجابي 1 / 1 على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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