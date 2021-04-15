موعد مباراة سلافيا براغ ضد آرسنال في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

يواجه اليوم الخميس فريق أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي سلافيا براج التشيكي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



