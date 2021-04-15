تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بتأهل كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وتقام مباريات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم فى يوم 27 و 28 أبريل الجاري على أن تقام مباراة الإياب يوم 4 و 5 مايو المقبل.





ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بينما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.



