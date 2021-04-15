ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:01 ص
غدير أحمد
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يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 25 هدف.
ثم يأتي روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 21 هدف، وبفارق 3 أهداف عن صاحب المرتبة الثالثة لويس مورييل.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو.. 25 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.
3- لويس مورييل .. 18 هدف
4- سيمون نوانكو .. 16 هدف
5- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.
6- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف
7- لورنزو إنسيني .. 15 هدف
8 – دوشان فلاهوفيتش.. 15 هدف.
9- ايموبيلي.. 14 هدف.
10- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف.
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