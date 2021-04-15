ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين





يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 25 هدف.





ثم يأتي روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 21 هدف، وبفارق 3 أهداف عن صاحب المرتبة الثالثة لويس مورييل.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1- كريستيانو رونالدو.. 25 هدف.





2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.





3- لويس مورييل .. 18 هدف





4- سيمون نوانكو .. 16 هدف





5- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.





6- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف





7- لورنزو إنسيني .. 15 هدف





8 – دوشان فلاهوفيتش.. 15 هدف.





9- ايموبيلي.. 14 هدف.



