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نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن وجهته المقبلة بعد إنتهاء إعارته

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث مويس كين، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، المعار من صفوف ايفرتون الإنجليزي، عن وجهته المقبلة بعد إنتهاء مدة إعارته، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن اهتمام يوفنتوس بضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشار كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إلى أنه رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان، لأنه لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق، موضحاً أنه في التوقيت الحالي يشارك بصفة دورية، وأن مدربه يمنحه الثقة ويدفعه للتألق.

وأكد، " لا أعلم ماهي وجهتي المقبلة، ولكن أنا أستمتع بهذه اللحظة الجميلة «التأهل لنصف نهائي الأبطال»، بالطبع لابد أن أحدد مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي كامل تركيزي مع فريقي الحالي".

جدير بالذكر أن كين سجل 16 هدفًا، خلال 33 مباراة لعبها في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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