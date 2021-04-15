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عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:41 ص
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي بطلب أميركي.

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا في نوفمبر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد، التي كانت تسيطر على منطقة تيجراي حتى ذلك الحين.

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار على نطاق واسع.

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