Advertisements

العظمى تصل لـ35.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس، ثالث أيام رمضان، الموافق 16 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 24
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 العظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 30
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 32
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 33
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33
درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 35
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

مائل للبرودة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

أمطار متوسطة وخفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 ص

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟