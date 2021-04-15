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رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمد شوقى ،رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفرص لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أيام قليلة.

وأكد شوقى في تصريحات تليفزيونية، أن حالة محمد الشناوي ليست صعبة، موضحاً أنه من الممكن أن يعود قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، في الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أنه لا يمكنه أن يجزم أو يعد بأن الشناوي سيعود قبل مواجهة الزمالك، موضحاً أنه سيقوم بعمل مسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ستحدد موقفه من المباراة.

فيما أشار إلى أنه تأكد غياب محمد هاني وجونيور أجاي، عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، وكذلك ياسر إبراهيم لصعوبة تجهيزه بسبب الإصابة، كما أن حمدي فتحي أمامه 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب.

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