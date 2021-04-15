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صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الصيف

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات من المحتمل أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقد صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات نجمه السابق، الفرنسي بول بوجبا، الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في انتقالات صيف 2016.

وأوضحت التقارير أن هناك اتجاه في الناديين، لإبرام صفقة تبادلية، بحيث ينتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وبول بوجبا إلى يوفنتوس.

جدير بالذكر أن عقد اللاعبين ينتهي في نهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإنه لا توجد أي نية لرحيلهما بشكل مجاني، في الوقت الذي أوضحت فيه تقارير أن يوفنتوس يخطط للإطاحة برونالدو، كما أن الأخير ينوي الرحيل حال فشل فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يشار إلى أن إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية، "ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة".

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