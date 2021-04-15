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تفاصيل انهيار عقار مكون من 5 طوابق بميت غمر
الخميس 15/أبريل/2021 - 08:35 ص
محمد كشك
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إنهار عقار في منطقة عزبة شومان بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، مكون من ٥ طوابق وأنباء عن ضحايا ومصابين.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بانهيار عقار وانباء عن مصرع شخص،
كما تم نقل المصابين لمستشفي ميت غمر وفرض كردون امني حول المنطقة وتواجد الاسعاف والمطافي والجهات المعنية.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بانهيار عقار وانباء عن مصرع شخص،
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف لمكان العقار وتم إخلاء المنازل المجاورة.
كما تم نقل المصابين لمستشفي ميت غمر وفرض كردون امني حول المنطقة وتواجد الاسعاف والمطافي والجهات المعنية.
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