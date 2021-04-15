نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقده مع النادي الباريسي خلال الفترة الحالية، وذلك التأهل على حساب بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن التجديد محسوم بين باريس سان جيرمان ونيمار ولم يتبق فقط سوى الإعلان الرسمي، كل التفاصيل التعاقدية قد انتهت منذ عدة أسابيع والجميع يعرف ذلك وأي شيء آخر يتردد ما هو إلا شائعات وبالتحديد العودة إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن عقد نيمار الجديد سيكون حتى يونيو 2025 براتب سنوي قيمته 28.5 مليون يورو وسيتم الإعلان الرسمي قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع وجود مكافأة كبيرة للبرازيلي في حالة فوزه بالبطولة القارية في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يتمسك باستمرار مبابي مع الفريق الباريسي ويحاول اقناعه بالتراجع عن فكرة الرحيل والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.