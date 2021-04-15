Advertisements

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقده مع النادي الباريسي خلال الفترة الحالية، وذلك التأهل على حساب بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن التجديد محسوم بين باريس سان جيرمان ونيمار ولم يتبق فقط سوى الإعلان الرسمي، كل التفاصيل التعاقدية قد انتهت منذ عدة أسابيع والجميع يعرف ذلك وأي شيء آخر يتردد ما هو إلا شائعات وبالتحديد العودة إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن عقد نيمار الجديد سيكون حتى يونيو 2025 براتب سنوي قيمته 28.5 مليون يورو وسيتم الإعلان الرسمي قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع وجود مكافأة كبيرة للبرازيلي في حالة فوزه بالبطولة القارية في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يتمسك باستمرار مبابي مع الفريق الباريسي ويحاول اقناعه بالتراجع عن فكرة الرحيل والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شاهد.."شيخ الحارة" يُحرج هاني شاكر.. وبكاء الأخير لهذا السبب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

02:16 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟