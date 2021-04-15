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المواعيد الكاملة لمباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022
الخميس 15/أبريل/2021 - 09:00 ص
الفجر الرياضي
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يبدأ
منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاستعداد لتصفيات
كأس العالم 2022 بعدما أعلن الكاف عن مواعيد التصفيات.
وكان
آسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم كل من ليبيا
وأنجولا والجابون وتنطلق فى شهر يونيو.
مواعيد
مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم:-
الجولة
الأولي: مصر ضد أنجولا. أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021
الجولة
الثانية: الجابون ضد مصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 17 يونيو 2021
الجولة
الثالثة : مصر ضد ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021
الجولة
الرابعة: ليبيا ضد مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021
الجولة
الخامسة: أنجولا ضد مصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021
الجولة
السادسة : مصر ضد الجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021
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