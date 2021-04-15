Advertisements

المواعيد الكاملة لمباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يبدأ منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022 بعدما أعلن الكاف عن مواعيد التصفيات.

وكان آسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم كل من ليبيا وأنجولا والجابون وتنطلق فى شهر يونيو.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم:-

الجولة الأولي: مصر ضد أنجولا. أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021

الجولة الثانية: الجابون ضد مصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 17 يونيو 2021

الجولة الثالثة : مصر ضد ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021

الجولة الرابعة: ليبيا ضد مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021

الجولة الخامسة: أنجولا ضد مصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021

الجولة السادسة : مصر ضد الجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021

أخبار تهمك

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ 42 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.."شيخ الحارة" يُحرج هاني شاكر.. وبكاء الأخير لهذا السبب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة في مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

02:16 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟