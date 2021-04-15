تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل مباراة القمة

كشفت الفحوصات التي خضع لها وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابته التي تعرض لها أمام النصر في بطولة كأس مصر.





وأصيب سليمان بشد في العضلة الخلفية ومن المنتظر تحديد مدة غيابه اليوم.

وكان وليد سليمان قد غادر مباراة فريقه أمام النصر بكأس مصر في الدقيقة 60 متأثرا بالإصابة ليحل زميله محمود كهربا بديلا له.

وفاز الأهلي على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.