Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجمي الزمالك وبيراميدز

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بـ النادى الأهلى، حقيقة الأنباء التي تتردد حول تفاوض الفريق مع نجمي الزمالك وبيراميدز.


وأكد توفيق، أن القلعة الحمراء لن تدخل فى أى مفاوضات مع أى لاعب بـ نادى الزمالك.


وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورت" الفضائية، إن الفريق الأحمر لن يعلن عن أى صفقات إلا فى الوقت المناسب.

 

واضاف: "ليس لدى معلومة عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ولا يوجد أى علاقة لنا بكل هذا الكلام، وهناك اتجاه لتمديد عقود لاعبى الأهلى ولكن فى الوقت المناسب، وموسيمانى لم يطلب ضم حارس مرمى".

 

واختتم: "الأهلى يتسلم الدفعة الجديدة من الملابس مع بداية الموسم المقبل وسيكون هناك تغييرا فى لون القميص الثانى والثالث للفريق، ونسعى لتسويق منتجات الفريق محليا وأوروبيا".

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل مباراة القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ 41 دقيقة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رامي رضوان: الحكومة ستتخذ هذا الإجراء إذا وصلت إصابات كورونا للألف

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟