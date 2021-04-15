الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجمي الزمالك وبيراميدز

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بـ النادى الأهلى، حقيقة الأنباء التي تتردد حول تفاوض الفريق مع نجمي الزمالك وبيراميدز.





وأكد توفيق، أن القلعة الحمراء لن تدخل فى أى مفاوضات مع أى لاعب بـ نادى الزمالك.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورت" الفضائية، إن الفريق الأحمر لن يعلن عن أى صفقات إلا فى الوقت المناسب.

واضاف: "ليس لدى معلومة عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ولا يوجد أى علاقة لنا بكل هذا الكلام، وهناك اتجاه لتمديد عقود لاعبى الأهلى ولكن فى الوقت المناسب، وموسيمانى لم يطلب ضم حارس مرمى".

واختتم: "الأهلى يتسلم الدفعة الجديدة من الملابس مع بداية الموسم المقبل وسيكون هناك تغييرا فى لون القميص الثانى والثالث للفريق، ونسعى لتسويق منتجات الفريق محليا وأوروبيا".