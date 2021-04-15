Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: " المثقفين " وكلام .. كلام بلا طحين !!

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

المثقفون المصريون ، يدعون فى موالد ، تميزت بها ندوات ، ومنتديات المحروسة ، وبرامج الحورات التليفزيونية ، الى مزيد من الحوار ، ومزيد من الكلام ، والرغى ، واللغط ، ولا شيىء على الاطلاق أكثر من الكلام ، وليكن المثال على صدق ما أقوله هو ما ينشر فى صفحات الراى فى كل جرائدنا المسماة بالقومية وبالمعارضة وبالخاصة ( المستقلة ) ، كلها تحتوى ضمن ما تحتوى على صفحات مخصصة للرأى. والمعنى بالهم العام أو بالثقافة ، لا يجد شىء "يغنى عن جوع " " أو يسد الرمق عن عطش " اللهم الا ان قراءة رأى ، يثير أثناء قراءته " "مصمصة الشفاه " إعجابا أو إستنكاراً ولا شيى أخر !!
لا شى إيجابى ، لا فعل ولارد فعل ، كله كلام يشبة الى حد كبير الموالد المقامة ، التى تقام فى كل مناسبة ، حول مقام من "مقامات " أهل البيت أو من ذوى البركة ، والمشفوعين لدى المصريين عند الله ، إعتقاداَ !!!
موالد المثقفين ، فى كل انحاء المحروسة ، فى التليفزيون ،فى النقابات ،فى المنتديات فى الجمعيات الاهلية فى المؤتمرات ، كلام .. كلام ..كلام !
لكن لاشيىء على الإطلاق إلا الكلام !!

وإذا دققت النظر فيما يقال ، وما يفعلة القائل شى مناقض تماما لما هو معلن !!
" كالفعل عكس القول " ولا شيىء يقتدى به فى المجتمع ، ولا نظرية يمكن تطبيقها !!
ولا إيمان بوطن ولا إنتماء لدين إلا بالشكل ، وربما ما حدث فى الأونة الأخيرة من هياج للمثقفين للوقوف أو الإختلاف على رأى خير دليل على الفراغ الوطنى لدى مثقفى الأمة !

ولعل الصالونات التى نعيش على قراءة أحداثها وماتم من خلال التفاعل مع ماكان يتم نشرة عن أحاديث هذه الصالونات فى زمن لم تكن وسائل الأتصال مثل اليوم متاحة ،عبر إعلام وتكنولوجيا متقدمة ، لعلنا نذكر صالون "العقاد" ، وصالون "قاسم أمين" ، وصالون "هدى شعراوى" ، وصالون " مى زيادة " وصالون " طه حسين " !! 
كل هذه الصالونات الأدبية والسياسية والإجتماعية ، قد أثرت فى مستقبل الأمة كلها !!
لأن مثقفى هذه العصور كانوا يقولون ويفعلون مايقولونة ويؤمنوا به !!
وكانوا الضيوف لهذه التجمعات يتمتعوا بالحس الوطنى العالى والأنتماء لمصر فعلاَ 
لا قولاً !! إن مثقفى الأمة فى حالة يرثى لها ، وفى حالة أغماء كامل ( كومة من الدرجة الثالثة ) للأسف الشديد ! 
ولعل إدعاء البطولة فى مواقف بعينها ،تأتى متأخرة عن موعد الإعلان عنها !! مما يلقى بظلال من الشك حول مدى قناعة المثقفين المصريين بقضية مصرية أو قضية أخلاقية أو قضية سياسة !!
أصبحنا فى موالد مستمرة ، لا هم لنا فيها إلا " الذكر " ، " والطبل " والعشاء " فتة ولحمة وأرز بالثوم " وكل سنة ونحن طيبون !!

أخبار تهمك

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.."شيخ الحارة" يُحرج هاني شاكر.. وبكاء الأخير لهذا السبب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ 42 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

02:16 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟