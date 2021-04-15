زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، يرغب في الاستمرار ولا يفكر في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان لا يفكر في الرحيل، وعودته السريعة إلى ريال مدريد كانت دليلًا واضحًا على أنه يحب النادي، ويريد أن يقدم كل ما يملك للنادي دائمًا.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان كان واثقًا في بداية الموسم في فريقه، ورغم بعض النتائج المخيبة، إلا أن اللاعبين قرروا اللعب من أجله، حتى لا يرحل عن الفريق.

وأشارت الصحيفة، أن زيدان يريد استكمال عقده حتى النهاية في صيف 2022، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة وبدون تدعيمات في الصيف الماضي من قبل الإدارة.