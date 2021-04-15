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خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تمكن من تحديد طريقة من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يعلم جيدا أن القرار في يد مينو رايولا وكيل النجم النرويجي بالإضافة إلى والده اللذين يرغبان في الحصول على 20 مليون يورو كعمولة لكل منهما.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من نفي رايولا صحة هذه الأنباء عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن برشلونة يعرف أن هذا شرط الوكيل لإتمام التعاقد، حيث سبق أن حدث الأمر نفسه في صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي عندما طلب رايولا 15 مليون يورو لإتمام الأمر في صيف 2019.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد يلجأ لإغراء رايولا بهذا المبلغ من أجل حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت ممكن خاصةً أن مركز المهاجم الصريح من أكثر المراكز التي تحتاج لتدعيم في الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع هالاند في في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو خلال الصيف التالي على أقصى تقدير عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ قدره 75 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند اشترط الحصول على 150 مليون يورو من أجل بيع هالاند عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الرقم ضخم للغاية لكن برشلونة ينتظر أن يخفض النادي الألماني مطالبه في حالة عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

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