خبير تحكيمي بقناة الزمالك يفجرها ويقر بعدم صحة ركلتي جزاء الفريق أمام الحرس

قال الحكم الدولى السابق ياسر عبد الرؤوف، إن قرار عمرو رمضان حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود بطرد لاعب حرس الحدود فى المباراة قرار صحيح.

وأضاف، فى تصريحات لـ قناة الزمالك الفضائية، مساء أمس الأربعاء، أن قرار حكم اللقاء باحتساب ركلة الجزاء الأولى لـ الزمالك كان قرارا خاطئا منه، ومتسرع فيه، بعد سقوط حميد أحداد.

وأشار إلى أن ضربة الجزاء الثانية لـ الزمالك فى المباراة، لا تحتسب خطأ من البداية، لافتا إلى أن حكم المباراة أخطأ أيضا باحتسابها.

جدير بالذكر، أن الزمالك استطاع عبور موقعة حرس الحدود فى كأس مصر بتسجيل 3 أهداف مقابل هدف منهم هدفان من ركلتى جزاء نفذهما محمود علاء