الصين تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، جميعها حالات واردة من الخارج.

وأعلنت اللجنة الصينية، في بيان لها، ارتفاع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 15 من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ الآن 90457 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.