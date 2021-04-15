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موعد مباراة الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي اليوم في دوري أبطال آسيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بنظيره أجمك الأوزبكي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي وأجمك، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، والتي ستلعب على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي كان ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية من دور المجموعات بعدما ضرب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 صفوف الفريق، بعد أن توج بلقب النسخة قبل الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وأجمك في دوري أبطال آسيا

ستذاع المباراة بواسطة شركة الرياضة السعودية التي ستقوم ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدئي من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

 

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