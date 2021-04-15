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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة فى الدورى الأوروبي

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره غرناطة الإسباني ضمن مباريات إياب دور الربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وغرناطة الإسباني فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على غرناطة فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد واقترب من الصعود لنصف نهائي البطولة.

ويذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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