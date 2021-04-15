الأرصاد تكشف تحول جديد في حالة الطقس اعتبارا من اليوم (فيديو)



وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا على الأنحاء كافة ليلا، مع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 30 والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 24 الصغرى 15.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 14.

سيوة العظمى 29 والصغرى 13.

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 16.

دمياط العظمى 24 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 14.

السويس العظمى 30 والصغرى 15.

العريش 23 والصغرى 14.

طابا العظمى 20 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 20.

الغردقة العظمى 31 والصغرى 18.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 16.

المنيا العظمى 32 والعظمى 16.

أسيوط العظمى 33 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 33 والصغرى 17.

قنا العظمى 34 والصغرى 18.

الأقصر العظمى 35 والصغرى 19.

أسوان العظمى 35 والصغرى 20.

الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 20.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء ولطيفا على شمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد.