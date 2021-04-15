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سنفوز على الأحمر.. نجم الزمالك يتحدى الأهلي قبل موقعة القمة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد حازم إمام، ظهير أيمن نادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود، مشددا على أن الأبيض حقق الهدف المطلوب بالفوز والصعود إلى دور الـ 16.


وأضاف حازم إمام في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك بعد المباراة أن اللاعبين يحاولون إسعاد الجماهير بالفوز في كل المواجهات التي يخوضونها خلال الفترة الحالية.

 

واختتم  حازم إمام، لاعب الزمالك، حديثه: “مباراة الأهلي ستكون قوية، وسنلعب من أجل الفوز فقط للحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز”.

 

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.

  

ويحتل نادي الزمالك، صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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