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رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2"

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" عرض بطولات الجيش والشرطة المصرية والتصدي للكثير من الهجمات الإرهابية والتي بدأت بالهجوم على معسكر الأحراش بشمال سيناء، حيث يخدم فيه أحمد مكي وأحمد فهمي، حيث قام الرائد "يوسف الرفاعي" ويجسد دوره أحمد مكي بضرب مجموعة من الإرهابيين وتحرير الأهالي، وتعرض لإصابة في كتفه، واستشهد صديقه "رامي" وجسد دوره أحمد فهمي.

كما ظهر أمير كرارة في دور أحمد منسي ومحمد إمام في كمين الفرافرة أيضا وتصديهم لهجوم الجماعات الإرهابية.

وظهر كريم عبد العزيز على رأس حملة أمنية من أجهزة الأمن الوطني بأطفيح بالجيزة وتم القبض على خلية إرهابية تهدف لتفجير الكثير من الأاماكن الحيوية بعد عزل مرسي في 3 يوليو وتم رصد أشخاص كان هدفهم تفجير أبراج الكهرباء بالمعادي التي تغذي المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية الأخرى بأماكن متفرقة من البلاد.

وفي صباح 6 يوليو 2013 عاد المقدم "محمد مبروك" وجسد دوره إياد نصار إلى قطاع الأمن الوطني وتسلم ملف قضية التخابر.

ذهب المقدم "زكريا" إلى المستشفى حيث يتواجد الرائد "يوسف" وطلب من الجميع ترك الغرفة حتى يتحدث معه على انفراد.

مواعيد عرض مسلسل "الاختيار 2"

يعرض المسلسل عبر مجموعة من القنوات في مواعيد مختلفة.

- قناة ON عرض أول 9 مساء، إعادة 2 صباحا، 3:30 عصرا.

- ON دراما 10 مساء.

- ART حكايات 11 مساء.

- أبو ظبي 11 مساء.

- منصة Watchit.

- منصة شاهد (متاحة خارج مصر).

أبطال مسلسل "الاختيار2" 

مسلسل "الاختيار2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.


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