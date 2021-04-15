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حالة الطقس في السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار الرعدية

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 15-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقد تصحب الرياح بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

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