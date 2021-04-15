هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، منطقة "ويست نياس" بمقاطعة "سومطرة الشمالية" في إندونيسيا.

ونقل راديو "صوت إندونيسيا"، عن مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء فى مدينة "ميدان"، إن مركز الزلزال وقع على بعد 133 كيلومترا جنوب غرب بلدة "لحومي" في منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحتى الآن، لم يرد أي أنباء بشأن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.