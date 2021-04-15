بعد اعتذار منتج مسلسل "كله بالحب"..مصطفى درويش لجمهوره:"شكرًا أنتم نصرتوني"





وجه الفنان مصطفى درويش رسالة شكر لجمهوره بعد إصدار الشركة المنتجة لمسلسل "كله بالحب" بيانًا تعتذر فيه لجميع الأبطال، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب مصطفى درويش منشورًا قال فيه :"بيان من الأستاذ إسلام مرسي، منتج مسلسل كله بالحب، بتقديم اعتزار لنجوم العمل عن التتر، ومن بكره التعديل على كل الشاشات، أنا على حق، وكلنا على حق، وفي الحق لا تخشي أحد غير الله، اللي معاه ربنا وجمهور بيحبه وبيدعيله أقوي من أي حد، الحمد لله شكرا جمهورى أنتم نصرتوني ألف شكر ليكم".



وكان المنتج إسلام مرسي قد أصدر بيانًا اعتذر فيه لأبطال العمل المنسحبين بسبب تكرار اسم زينة أربع مرات على التتر، وجاء في بيانه:" تتقدم إدارة شركة (سكرمو ميديا) للإنتاج، باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل كله بالحب، خاصة الأبطال الرئيسيين للعمل، على رأسهم النجم أحمد السعدني والنجمة صابرين والنجم مصطفي درويش والفنانة نور قدري، وباقي نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى".



مسلسل"كله بالحب"من تأليف أحمد الخشيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، بطولة زينة، أحمد صلاح السعدني، صابرين، ريم البارودي، والممثل السوري سامر المصري، وآخرون.