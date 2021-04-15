Advertisements

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة في ثالث أيام رمضان

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 15 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في ثالث أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

ارتفع بدرجات الحرارة اليوم 
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح
وقالت الأرصاد إن البلاد تشهد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم
القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

أخبار تهمك

رامي رضوان: الحكومة ستتخذ هذا الإجراء إذا وصلت إصابات كورونا للألف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل مباراة القمة

منذ ساعة و 15 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ 40 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟