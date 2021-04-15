الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة في ثالث أيام رمضان

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 15 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في ثالث أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





ارتفع بدرجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





نشاط للرياح

وقالت الأرصاد إن البلاد تشهد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.