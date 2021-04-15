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الصحة: 3.5 مليون مواطن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن عدد المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى كل محافظات المرحلة الأولى يصل إلى 3.5 مليون مواطن.
وأشار "إمام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشغيل المنظومة في محافظة الأقصر خلال شهر يناير الماضي، حيث أن 70% من مواطني محافظة الأقصر سجلوا بالمنظومة.
وأضافت أنه تم تقديم 280 ألف خدمة طبية، و6 آلاف عملية جراحية في محافظة الأقصر ضمن المنظومة حتى الآن، لافتة إلى أن غير القادرين يحصلون على الخدمات الطبية مجانا.
وتابعت أن القادرين يدفعوا 300 جنيه كأقصى قيمة لأي تدخل جراحي يحصلون عليه، حيث هناك عمليات أجريت تكلفتها في القطاع الخاص تصل إلى نصف مليون جنيه، والمواطن دفع 300 جنيه.

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