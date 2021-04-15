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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:24 ص
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
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أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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