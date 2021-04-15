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رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "ضل راجل"

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "ضل راجلللنجم ياسر جلال.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "ضل راجل"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، أحداث عديدة، حيث يبدأ ياسر جلال، عملية البحث عن مرتكب جريمة ابنته "شهد" ومن المسؤول، بعدما أبلغته الطبيبة "ملك" - نور- أن حادث ابنته نتيجة محاولة إجهاض بالعنف.

ويذهب "جلال" ياسر جلال، لمكان الحفل الذي تواجدت فيه ابنته "شهد" قبل الحادث الذي تعرضت له، لمحاولة الوصول إلى أي تفاصيل، ولكن يعترضه البودي جارد الخاص بالمكان.

ويتوجه جلال إلى مكان أتيليه" نادين" صديقة ابنته " شهد" التي كانت تقيم هذا الحفل من أجل عيد ميلادها، ولكنه لم يجدها ويخبره الأمن بعدم وجودها، وأنهم أنهوا عملهم والمكان مغلق.

ويتلقى "جلال" مكالمة من ابنته الثانية، بتعرض والدتها لحالة من الإغماء ووقوعها على الأرض، واستدعاء الطبيب لها.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان إيهاب فهمي بدور مدير المستشفى التي تعمل فيها "ملك"

وتخبر "ملك" ضابط الشرطة المتولي مسئولية محضر "شهد" بأن الحادث ليس حادث سير عادي كما تم كتابته في المحضر المبدئي طبقا لشهادة الشهود، ولكنه عملية إجهاض بالعنف طبقا للتقرير الطبي للحالة.

ويذهب "جلال "، إلى والدة صديقة ابنته والتي تجسدها أميرة العايدي، لمعرفة ما حدث لابنته في عيد ميلاد ابنتها، لتخبره بأن عيد ميلاد ابنتها ليس في هذه الأيام، وتنتهي أحداث الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل"

قناة الحياة 11:30 مساء
منصة watch it داخل وخارج مصر
منصة shahid vip خارج مصر فقط

أبطال مسلسل "ضل راجل"

مسلسل ضل راجل من بطولة النجم ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية ومحمود عبدالمغني ورنا رئيس ويشارك أيضًا كل من أميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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