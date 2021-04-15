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أسعار الخضروات والفاكهة ثالث أيام رمضان اليوم الخميس 15-4-2021
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:23 ص
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واصلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر ثالث ايام رمضان 15-4-2021
استقرارها، مع قيام وزارة الزراعة
والتموين بتوفير كميات كبيرة منها لسداد الطلب المتزايد عليها في شهر رمضان.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 جنيهات و8.5 جنيه،
الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
كانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.
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