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أسعار الخضروات والفاكهة ثالث أيام رمضان اليوم الخميس 15-4-2021

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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واصلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر ثالث ايام رمضان 15-4-2021 استقرارها، مع قيام  وزارة الزراعة والتموين بتوفير كميات كبيرة منها لسداد الطلب المتزايد عليها في شهر رمضان.

 

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و8.5 جنيه،

الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

كانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

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