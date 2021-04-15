Advertisements
مسلسل "ضل راجل 2 واللي ملوش كبير 3" في قائمة تريندات جوجل اليوم (مواعيد العرض والقنوات الناقلة)
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:20 ص
Advertisements
تصدر كلا من مسلسل ضل راجل الحلقة 2 للنجم ياسر جلال ومسلسل اللي ملوش كبير الحلقة 3 للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، قائمة تريندات جوجل اليوم الخميس الموافق 15 من إبريل لعام 2021؛ وهذا بعد عرض الحلقات الجديدة، حيث يبحث الناس دائما عن المزيدمن التفاصيل حول المسلسل والأحداث الشيقة، ففي الموسم الرمضاني الحالي تصدرت العديد من الأعمال الدرامية تريندات البحث وهذا بعد عرض أولى الحلقات نظرا لكفاءة المشاهد وقوة الأعمال حيث أن المنافسة بين العديد من الاعمال قوية جدا هذا العام.
ومن هنا ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسلات المتصدرة وعلى رأسهم مسلسل ضل راجل الحلقة 2 ومسلسل اللي ملوش كبير الحلقة 3 في السطور التالية لمتابعة المزيد من الحلقات في الأيام المقبلة:
مسلسل ضل راجل الحلقة 2 مواعيد العرض والقنوات الناقلة
يعرض المسلسل الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.
أبطال عمل ضل راجل 2
ومسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين
مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير 3
يتم عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على cbc الساعة 9 مساء، والإعادة ستكون 2:15 صباحا - 5:00 مساء، ولكنه تم عرض أولى حلقات المسلسل الساعة 12.5 بعد منتصف الليل.
تردد قناة CBC سي بي سي
تردد 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6
أبطال عمل اللي ملوش كبير
مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط.
Advertisements