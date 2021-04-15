



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 أبريل 2021.





أسعار الذهب اليوم الخميس 15-4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 868.5 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 760 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 651.5 جنيه





سعر الجنيه الذهب يسجل 6080 جنيها



