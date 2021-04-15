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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:23 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، بعدما أنهت جلسة أمس علي تراجع حاد
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.7% عند مستوى 10186.4 نقطة ، وصعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.21% إلى 1837.2 نقطة، وزاد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 2739.4 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 14 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 10.4 مليون ورقة منفذة على 858 عملية.
وتم التداول على 97 سهم، ارتفع منهم نحو 12 سهم، وانخفض نحو 18 سهم، ولم تتغير مستويات 68 سهم.
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