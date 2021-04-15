وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول غامض، بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب محاميه رامي عباس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولكن ليفربول لم يغلق تمامًا باب رحيل المصري الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تشعر ببعض الضغوط التي يمارسها رامي عباس محامي محمد صلاح، في الفترة الماضية خاصة بعد تغريدته الغامضة عقب استبدال اللاعب في مباراة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابعت الصحيفة، أن رامي عباس يرى أن محمد صلاح يستحق تمديد عقده خاصة وأنه يقترب من سن الـ29، وبالتالي يمارس ضغوطًا قوية على ليفربول للحصول على زيادة في الراتب السنوي.

وأشارت الصحيفة، أن ليفربول ليس متحمسًا لفكرة التمديد مع محمد صلاح، بسبب عامل السن وتجارب سابقة كثيرة لتمديد عقود لاعبين، وفي النهاية انخفض مستواهما.