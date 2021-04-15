Advertisements

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول غامض، بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب محاميه رامي عباس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولكن ليفربول لم يغلق تمامًا باب رحيل المصري الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تشعر ببعض الضغوط التي يمارسها رامي عباس محامي محمد صلاح، في الفترة الماضية خاصة بعد تغريدته الغامضة عقب استبدال اللاعب في مباراة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابعت الصحيفة، أن رامي عباس يرى أن محمد صلاح يستحق تمديد عقده خاصة وأنه يقترب من سن الـ29، وبالتالي يمارس ضغوطًا قوية على ليفربول للحصول على زيادة في الراتب السنوي.

وأشارت الصحيفة، أن ليفربول ليس متحمسًا لفكرة التمديد مع محمد صلاح، بسبب عامل السن وتجارب سابقة كثيرة لتمديد عقود لاعبين، وفي النهاية انخفض مستواهما.

أخبار تهمك

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من موسيماني تجاه لاعبي الأهلي بعد الفوز الصعب على النصر

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

منذ ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 8 دقيقة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ ساعتين و 15 دقيقة

سنفوز على الأحمر.. نجم الزمالك يتحدى الأهلي قبل موقعة القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطة جديدة من برشلونة لخطف هالاند قبل ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

11:31 ص

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟