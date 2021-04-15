عاجل.. الإسكان: قبول 25 ألف تظلم ضمن الأعلان 14

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن إجمالى عدد التظلمات التى تم قبولها بلغ نحو 25 ألف طلب، من إجمالى الطلبات التى تقدم بها راغبو الحجز فى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن إجمالى من سجل طلبات تظلم على الموقع الرسمى للصندوق بلغ نحو 65 ألف طلب.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الفرز والفحص المبدئى للدفعة الأولى من المُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89 ألف طلب للشروط بشكل مبدئى.

وأكدت مى عبد الحميد عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن: الأولى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات.