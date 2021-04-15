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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15-4-2021
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:30 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15-4-2021
مانشستر يونايتد ضد غرناطة – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
سلافيا براج ضد أرسنال – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
روما ضد أياكس أمستردام – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
فياريال ضد دينامو زغرب – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
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