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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:32 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021
الدحيل ضد الشرطة – 7.45 مساءً - GSA live
إستقلال دوشنبه ضد شباب أهلي دبي – 9 مساءً - GSA live
الهلال السعودي ضد أجمك – 9 مساءً - GSA live
إستقلال طهران ضد الأهلي السعودي – 10.15 مساءً - GSA live
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