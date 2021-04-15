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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021

الدحيل ضد الشرطة – 7.45 مساءً -  GSA live

إستقلال دوشنبه ضد شباب أهلي دبي – 9 مساءً - GSA live

الهلال السعودي ضد أجمك – 9 مساءً - GSA live

إستقلال طهران ضد الأهلي السعودي – 10.15 مساءً - GSA live

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