



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 15-4-2021





الدحيل ضد الشرطة – 7.45 مساءً - GSA live





إستقلال دوشنبه ضد شباب أهلي دبي – 9 مساءً - GSA live





الهلال السعودي ضد أجمك – 9 مساءً - GSA live





إستقلال طهران ضد الأهلي السعودي – 10.15 مساءً - GSA live



