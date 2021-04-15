Advertisements

مصادر: الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات على روسيا في أقرب وقت يوم الخميس بسبب تدخل مزعوم في الانتخابات ونشاط إلكتروني خبيث يستهدف عدة أفراد وكيانات.

وقال أحد الأشخاص إن العقوبات، التي من المتوقع أن يتم إدراج 30 كيانًا فيها على القائمة السوداء، سيتم ربطها بأوامر طرد حوالي 10 مسؤولين روس من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الولايات المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة تستهدف الديون السيادية للبلاد من خلال قيود على قدرة المؤسسات المالية الأمريكية على تداول مثل هذه الديون، وفقًا لمصدر آخر.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات التعليق.

سيضيف هذا الإجراء فتورًا جديدًا إلى العلاقات الفاترة بالفعل بين واشنطن وموسكو، والتي اختبرت صبر الغرب من خلال التعزيزات العسكرية بالقرب من أوكرانيا. وستأتي العقوبات واسعة النطاق جزئيًا ردًا على خرق للأمن السيبراني يؤثر على البرامج التي قامت بها شركة SolarWinds Corp والتي قالت الحكومة الأمريكية إنها من المحتمل أن تكون مدبرة من قبل روسيا.

أتاح الاختراق للمتسللين الوصول إلى آلاف الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجات الشركة. ووصف رئيس مايكروسوفت براد سميث الهجوم بأنه "أكبر هجوم وأكثره تطورًا شهده العالم على الإطلاق".

تعتزم الولايات المتحدة أيضًا معاقبة موسكو على التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. في تقرير الشهر الماضي، قالت وكالات المخابرات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الجهود على الأرجح لمحاولة تأرجح الانتخابات إلى الرئيس آنذاك دونالد ترامب والابتعاد عن الرئيس الحالي جو بايدن.

كما تعهد بايدن باتخاذ إجراءات بشأن التقارير التي تفيد بأن روسيا قدمت مكافآت لمقاتلي طالبان لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان. ومن المرجح أن تؤدي التحركات المتوقعة من قبل إدارة بايدن إلى تفاقم التوترات في العلاقة التي تراجعت إلى أدنى مستوى جديد بعد الحرب الباردة الشهر الماضي بعد أن قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين كان "قاتلًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجيه واشنطن موسكو عقوبات

أخبار تهمك

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

رامي رضوان: الحكومة ستتخذ هذا الإجراء إذا وصلت إصابات كورونا للألف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ 43 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل مباراة القمة

منذ ساعة و 18 دقيقة

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الكرملين: بوتين لم يأمر بعقوبات "انتقامية" على واشنطن

الكرملين: ننطلق من مبدأ مصالحنا والتعامل بالمثل

عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية

"واشنطن بوست": إدارة بايدن تعد تدابير جديدة لمعاقبة روسيا

الكرملين: مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

10:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

08:31 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟