مصادر: الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات على روسيا في أقرب وقت يوم الخميس بسبب تدخل مزعوم في الانتخابات ونشاط إلكتروني خبيث يستهدف عدة أفراد وكيانات.





وقال أحد الأشخاص إن العقوبات، التي من المتوقع أن يتم إدراج 30 كيانًا فيها على القائمة السوداء، سيتم ربطها بأوامر طرد حوالي 10 مسؤولين روس من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الولايات المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة تستهدف الديون السيادية للبلاد من خلال قيود على قدرة المؤسسات المالية الأمريكية على تداول مثل هذه الديون، وفقًا لمصدر آخر.





ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات التعليق.





سيضيف هذا الإجراء فتورًا جديدًا إلى العلاقات الفاترة بالفعل بين واشنطن وموسكو، والتي اختبرت صبر الغرب من خلال التعزيزات العسكرية بالقرب من أوكرانيا. وستأتي العقوبات واسعة النطاق جزئيًا ردًا على خرق للأمن السيبراني يؤثر على البرامج التي قامت بها شركة SolarWinds Corp والتي قالت الحكومة الأمريكية إنها من المحتمل أن تكون مدبرة من قبل روسيا.





أتاح الاختراق للمتسللين الوصول إلى آلاف الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجات الشركة. ووصف رئيس مايكروسوفت براد سميث الهجوم بأنه "أكبر هجوم وأكثره تطورًا شهده العالم على الإطلاق".





تعتزم الولايات المتحدة أيضًا معاقبة موسكو على التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. في تقرير الشهر الماضي، قالت وكالات المخابرات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الجهود على الأرجح لمحاولة تأرجح الانتخابات إلى الرئيس آنذاك دونالد ترامب والابتعاد عن الرئيس الحالي جو بايدن.



